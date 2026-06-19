Хитойда 120 миллион йил аввал яшаган патли динозаврнинг янги тури топилди
ASTANA. Kazinform — Хитой палеонтологлари тахминан 120 миллион йил аввал яшаган патли динозаврнинг янги турини тасвирлаб бердилар, деб хабар беради Синьхуа.
Бу кашфиёт динозаврларда парвознинг келиб чиқиши ва замонавий қушларнинг эволюцияси ҳақида янги далилларни тақдим этади.
Хитойнинг шимоли-шарқий Ляонин провинциясида яхши сақланган қазилма топилган. Скелет ҳайвоннинг деярли бутун танасини қоплаган патлар изларини аниқ кўрсатади.
Тадқиқот натижалари Vertebrata PalAsiatica журналида чоп этилди. Олимлар кашф этилган динозавр замонавий қушларга яқин бўлган, катта орқа оёқ патлари ва ғайриоддий узун, елпиғичсимон дум патларига эга бўлган пеннатапторидае гуруҳининг ягона маълум вакили эканлигини аниқладилар. Унинг думи тахминан 16 та патдан иборат бўлиб, ташқи кўриниши товусга ўхшарди.
Янги тур дромаеозаурид теропод сифатида таснифланади, унга велоцираптор ва микрораптор ҳам киради. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, олдинги ва орқа оёқларнинг комбинацияси, шунингдек, думидаги яхши ривожланган патлар илгари маълум бўлган динозаврларнинг ҳеч бирида учрамайди.
Олимларнинг фикрича, бу хусусият динозаврларда парвоз қандай ривожланганини ва замонавий қушлар қандай пайдо бўлганини тушуниш учун муҳим калит ҳисобланади.
Тадқиқот гуруҳи раҳбари, Хитой Фанлар академияси академиги Сюй Син янги турга Цзяньсу провинциясидаги Чанжоу шаҳри шарафига Changzhousaurus sinensis деб ном берди. Шаҳар палеонтологияни фаол тарғиб қилиш ва илмий туризмни ривожлантириш билан машҳур.