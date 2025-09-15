Хитой йил охиригача 32 млндан ортиқ автомобиль сотишни режалаштирган
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Хитой тахминан 32,3 миллион дона автомобиль сотишни режалаштирган, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Хитой ҳукумати автомобиль секторидаги ўсишни барқарорлаштириш бўйича икки йиллик режани эълон қилди ва 2025 йилга қадар 32,3 миллионга яқин автомобиль сотилишини белгилаб олди, бу ўтган йилга нисбатан қарийб 3 фоизга кўп.
Саккизта давлат идоралари, жумладан Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги томонидан биргаликда эълон қилинган ҳужжатга кўра, янги энергия манбаларида ҳаракатланадиган транспорт воситаларини сотиш 2025 йилда тахминан 15,5 миллион донани ташкил этиши прогноз қилиняпти, бу тахминан 20 фоизга ўсади.
Бу йилги бошқа мақсадларга автомобиль экспортининг барқарор ўсиши ва автомобиль саноатида қўшилган қийматнинг 6 фоизга ошиши киради. Саноат 2026 йилгача барқарор ўсишни таъминлаши кутиляпти, бунда самарадорлик, сифат ва миқёс яхшиланади.
Режа ички талабни рағбатлантириш, саноат ва таъминот занжирларини мустаҳкамлаш, ишбилармонлик муҳитини оптималлаштириш, очиқлик ва ҳамкорликни чуқурлаштириш каби тўртта асосий йўналиш бўйича 60 дан ортиқ чора-тадбирларни ўз ичига олади.
Агар талаб ҳақида сўз юритадиган бўлсак, режада NEV бозорини кенгайтиришни жадаллаштириш ҳамда интеллектуал боғланган транспорт воситалари технологияларини илгари суриш чоралари баён этилган.
Ҳужжатда айтилишича, 700 мингдан ортиқ қўшимча NEVлар 25 та шаҳарда жамоат транспорти, такси ва логистика каби соҳаларда пилот режими асосда жойлаштирилади.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда янги энергия воситаларининг улуши 55% дан ошди.