Хитой Трампнинг Пекинга ташрифини тасдиқлади: АҚШ ва Хитой раҳбарлари нимани муҳокама қилади
ASTANA. Kazinform — 13-15 май кунлари Хитой раиси Си Цзиньпин ва АҚШ президенти Дональд Трамп Пекинда музокаралар ўтказадилар, деб хабар беради Синьхуа.
Томонлар икки томонлама муносабатлар, глобал иқтисодиёт, глобал барқарорлик ва дунёнинг энг йирик икки иқтисодиёти ўртасидаги савдо низоларини муҳокама қилишлари кутилмоқда.
Хитой расмийлари Трампнинг Хитойга ташриф буюришини расман тасдиқлади. Бу ўн йил ичида биринчи марта бўлади.
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги вакили Го Цзякуннинг сўзларига кўра, икки етакчи Хитой-АҚШ муносабатларининг асосий масалалари бўйича "чуқур фикр алмашиш", шунингдек, тинчлик ва глобал ривожланиш масалаларини муҳокама қиладилар.
Трамп билан бирга Хитойга АҚШнинг йирик корпорациялари раҳбарлари, жумладан Boeing, Citigroup ва Qualcomm келиши мумкин.
Музокаралар икки мамлакат ўртасидаги кескин савдо муносабатлари фонида ўтказилиши таъкидланди. 2025 йил баҳорида Трамп маъмурияти бир нечта мамлакатларга катта импорт тарифларини эълон қилди, бу эса АҚШ ва Хитой ўртасида савдо кескинликларининг янги тўлқинини келтириб чиқарди.
Бунга жавобан томонлар бир-бирига 100% дан юқори даражада тарифлар қўйдилар ва ўтган йил октябрь ойида Жанубий Кореянинг Пусан шаҳрида давлат раҳбарлари учрашувидан сўнг баъзи чекловлар вақтинча бекор қилинди.
Бўлажак музокаралар мамлакатлар ўртасидаги савдо битимини сақлаб қолиш учун ҳал қилувчи синов сифатида қаралмоқда.