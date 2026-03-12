Хитой Тожикистон-Афғонистон чегарасида тўққизта чегара иншоотини қуради
ASTANA. Kazinform - Хитой Тожикистоннинг Афғонистон билан чегарасида тўққизта чегара инфратузилмаси иншоотини қуради. Тожикистон Республикаси Мажлиси Олий Кенгаши (парламентнинг қуйи палатаси) келишувни маъқуллади, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Парламентнинг "Садои Мардум" нашрига кўра, лойиҳа Тожикистон чегара қўшинларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлашга қаратилган. У бинолар қуриш ва уларни замонавий ускуналар, кузатув тизимлари, алоқа ва коммунал хизматлар билан жиҳозлашни ўз ичига олади.
"Қурилишнинг умумий майдони 17 минг квадрат метрни ташкил этади. Чегара иншоотларини қуриш учун зарур бўлган харажатлар 424,8 миллион Хитой юанини ташкил этади, бу Хитой ҳукумати томонидан бепул тақдим этилмоқда", - деди Тожикистон Республикаси Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Муродали Ражабзода парламент аъзоларига.
Унинг қўшимча қилишича, Хитой Халқ Республикаси ҳукумати билан олдинги келишувга кўра, 2017-2018 йилларда 12 та чегара иншоотлари қурилган.
Аввалроқ, 2025 йил ноябрь ойида Тожикистон жанубида Афғонистондан қуролли ҳужум натижасида уч Хитой фуқароси ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. 2025 йил 24 декабрда Тожикистон Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси чегара қўшинларининг икки ҳарбий хизматчиси Тожикистон-Афғонистон чегарасида қуролли тўқнашув пайтида ҳалок бўлган.