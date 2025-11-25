OZ
    17:45, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Хитой “Шеньчжоу-22” космик кемасини учирди

    ASTANA. Kazinform - Хитойнинг “Шеньчжоу-22” космик аппарати сешанба куни Хитой шимоли-ғарбидаги Цзюцюань сунъий йўлдошини учириш марказидан коинотга учирилди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22
    Фото: Синьхуа

    Хитойнинг инсоний космик парвозлар дастури маъмурияти маълумотларига кўра, космик кемани учириш учун Long March-2 °F Y22 ракетасидан фойдаланилган.

    Агентликнинг қўшимча қилишича, октябрь ойида Хитой космик станциясига етиб келган “Шеньчжоу-21” космик кемаси экипажи орбитада одатдагидек иш олиб бормоқда.

    Эслатиб ўтамиз, “Шэньчжоу-20” кемасига космик чиқиндилар урилганидан кейин 5 ноябрга режалаштирилган экипажнинг қайтиши кўчирилган эди. 15 ноябрда барча уч нафар хитой тайконавти 204 кунлик миссияни якунлаб, эсон-омон Ерга қайтди.

