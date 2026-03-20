Хитой семизликка қарши ноёб усул билан курашади
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Цзянсу провинциясида семизликка қарши курашишга қаратилган ноёб ижтимоий ташаббус бошланди. Маҳаллий ҳокимият органлари аҳоли ортиқча вазндан халос бўлса, уларни гўшт маҳсулотлари билан таъминлайди, деб хабар беради South China Morning Post.
Дастлабки уч кун ичида 2400 дан ортиқ киши "соғлиқ марафонида" иштирок этиш учун ариза берди. Лойиҳа асосан меҳнаткаш аҳоли орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга қаратилган.
Дастурда тиббий суғуртаси бор ёки минтақанинг ижтимоий суғурта тизимига бадал тўлайдиган фуқаролар иштирок этиши мумкин. Бундан ташқари, ариза берувчиларнинг тана массаси индекси 23 дан юқори бўлиши керак. Бел атрофи аёллар учун 80 см дан, эркаклар учун эса 90 см дан ортиқ бўлиши керак.
Иштирокчиларни рўйхатдан ўтказиш 20 мартда тугайди. Кейин, 23-27 март кунлари дастлабки вазн ўлчанади. Якуний натижа 2027 йил 1-10 январь кунлари аниқланади.
Шунингдек, ташкилотчилар маҳсулотга вазн алмашинув шкаласини тасдиқладилар. Йўқотилган ҳар 0,5 кг вазн учун бир киши 0,5 кг мол гўшти ёки 1,5 кг мол суяги олиши мумкин. 1 кг вазн йўқотганларга 0,5 кг мол думи берилади. 1,5–2 кг вазн йўқотганларга сигирнинг ичаклари ва тили берилади. Бир иштирокчи учун мукофот максимал 10 кг вазн йўқотиш билан чекланган.
Маҳаллий ҳокимият иштирокчиларни зарарли вазн йўқотиш усулларидан фойдаланмаслик ҳақида огоҳлантирди. Хусусан, озишга қарши дорилар, қустириш ёки бошқа хавфли усуллар тақиқланган.