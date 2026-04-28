Хитой Меtaнинг Маnus AI стартапини сотиб олиш бўйича битимини блоклади
ASTANА. Кazinform – Хитой ҳукумати Американинг Меtа корпорацияси томонидан Хитой технология компанияси Маnusни сотиб олишни блоклади, деб хабар беради Xinhua.
Битимни бекор қилиш тўғрисидаги қарор душанба куни Хитой Халқ Республикаси Миллий тараққиёт ва ислоҳотлар комиссияси томонидан эълон қилинди. Қарор хорижий инвестициялар хавфсизлигини текшириш бўйича ишчи орган томонидан қабул қилинди.
Комиссия амалдаги қонунлар ва қоидаларга асосланиб, лойиҳани тақиқлади ва иштирок этувчи томонларга сотиб олишни расман бекор қилишни буюрди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг декабрь ойида Меtа корпорацияси Маnusни 2 миллиард долларга сотиб олганини эълон қилган эди. Стартап автоном, кўп мақсадли сунъий интеллект агентларини ишлаб чиқишга ихтисослашган.
Эслатиб ўтамиз, Meta Трампга 25 миллион доллар тўлайди.