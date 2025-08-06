Хитой мактабгача таълимни бепул жорий қилади
ASTANA. Kazinform - Шу йил куздан бошлаб Хитой мактабгача тайёргарлик йилида давлат боғчалари учун тўловларни босқичма-босқич бекор қилишни бошлайди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Расмий ҳужжатда қайд этилганидек, бу қадам оилалар зиммасига тушадиган молиявий юкни камайтириш ва мактабгача таълим тизими сифатини оширишга қаратилган.
Хусусий болалар боғчалари тарбияланувчилари учун тўловларни давлат муассасаларида бекор қилинган тўловлар миқдорига тенг миқдорда камайтириш кўзда тутилган. Мактабгача таълим муассасаларининг даромадларини йўқотиш давлат субсидиялари ҳисобидан қопланади.
Шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига фуқароларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож тоифаларини, жумладан, кам таъминланган оилалар фарзандлари, етим ва алоҳида таълимга муҳтож болаларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини кучайтириш бўйича топшириқлар берилди.
Ҳужжатда боғчаларнинг барқарор ишлашини таъминлаш учун бюджет ва таълим бўлимлари томонидан уларнинг ўз вақтида ва тўлиқ молиялаштирилиши зарурлиги таъкидланган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда болалар боғчаси тўловлари минтақага қараб фарқ қилади. Пекинда давлат боғчаларида таълим йилига 10 минг юандан (тахминан 1 394 доллар) туради. Хусусий болалар боғчаларининг нархи сезиларли даражада юқори ва ойига бир неча юз доллардан минглаб долларгача.
Бу эълон мамлакат ота-оналарга уч ёшгача бўлган ҳар бир бола учун йилига 500 доллар эквиваленти таклиф қилишини айтганидан бир ҳафта ўтгач пайдо бўлди.
Ҳукуматнинг бола парвариши учун субсидиялар тизими оилаларни қўллаб-қувватлаш ва туғилишни рағбатлантиришга қаратилган.