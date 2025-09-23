OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    20:25, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Хитой Қозоғистон унини кўплаб сотиб ола бошлади

    ASTANA. Kazinform – 2024-2025 маркетинг йилида 10 миллион 300 минг тонна ғалла экспорт қилинди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди.

    Мука Ұн
    Фото: Kazinform

    “Агросаноат мажмуасининг асосий мақсади - маҳсулотларни ўз вақтида сотиш, янги ғалла учун омборларни бўшатишдир. 2024-2025 маркетинг йилида 13 миллион 300 минг тонна ғалла ташилиб, ҳосил ҳажми 45 фоизга ўсди. Шундан 10 миллион 300 минг тоннаси экспорт қилинган, 3 миллион тоннаси республика бўйлаб етказиб берилган. Асосий йўналишларда ижобий динамика кузатиляпти. Бундан ташқари, Хитойга экспорт қилинадиган дон ҳажми камайганига қарамай, озуқа уни 4,6 баробар ўсиб, 2 миллион тоннага етди. Бу қайта ишлаш корхоналари томонидан юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши туфайли мумкин бўлди”, – дейди Нурлан Сауранбаев.

    Теглар:
    Экспорт Қишлоқ хўжалиги Ҳукумат Озиқ-овқат Хитой
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
