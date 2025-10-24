Хитой корпорацияси Қозоғистон сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилишга сармоя киритишга тайёр
ASTANA. Kazinform — ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирининг биринчи ўринбосари Нурлан Алдамжаров ХХР делегацияси билан учрашди. Делегацияга Energy China корпорация президенти Цяо Сюбинь бошчилик қилди. Учрашувда томонлар ҳамкорликнинг учта асосий йўналишини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Улар: сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, сув ресурсларини бошқаришга инновацион ёндашувларни жорий этиш, жумладан, сувни ҳисобга олиш ва тақсимлашни рақамлаштириш, тозаланган оқава сувларни қайта ишлатиш ва сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш, шунингдек, ходимларни биргаликда ўқитиш.
Хитой бизнес вакиллари Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган 2030 йилгача сув ресурсларини бошқариш тизимини ривожлантириш концепцияси билан танишганликларини ва Қозоғистон сув хўжалиги секторига сармоя киритишга тайёр эканликларини эълон қилдилар.
Шунингдек Energy China вакиллари корпорация томонидан Хитой ва бошқа мамлакатларда амалга оширилган энг йирик лойиҳалар ҳақида ҳам маълумот бердилар. Учрашув якунида томонлар ҳамкорликнинг келажакдаги йўналишларини экспертлар даражасида батафсил кўриб чиқишга келишиб олдилар.
“Биз бир қатор Хитой компаниялари билан фаол ҳамкорлик қилмоқдамиз. Масалан, бу йил Power China корпорацияси билан имзоланган меморандум доирасида Қозоғистон сув хўжалиги соҳасидаги 125 нафар мутахассис Хитойда малака ошириш курсларида ўқиди. Бу иш келгуси йилда ҳам давом этади. Шунингдек, биз Energy China компанияси билан ҳамкорлик қилиш ва тажриба ва технологиялар алмашишга очиқмиз”, - деди Сув ресурслари ва ирригация вазирининг биринчи ўринбосари Нурлан Алдамжаров.