Хитой қоғоз поезд чипталаридан воз кечди
ASTANA. Kazinform — Хитой 1 октябрдан бошлаб тўлиқ электрон поезд чипталарига ўтди, деб хабар берди маҳаллий ОАВ.
Харажатларни қоплаш мақсадида қоғоз чипталар тўлиқ 12306 расмий хизмати орқали расмийлаштирилган электрон ҳисоб-фактураларга алмаштирилди.
Темир йўл бошқармаси кекса йўловчилар ва интернетдан фойдаланмаётган фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида ўз-ўзига хизмат кўрсатиш терминалларида йўл ҳужжатларини чоп этиш хизматини кўрсатишни давом эттиради. Унда жўнаш вақти, поезд рақами ва ўриндиқ кўрсатилади. Бу саёҳат маълумотларининг таниш форматини сақлаб қолиш имконини беради.
Хитойда қоғоз чипталардан воз кечиш жараёни 2018 йилда, индивидуал линияларда электрон чипталар бўйича тажриба лойиҳаси ишга туширилгандан сўнг бошланган.
2020 йил июнь ойида ушбу амалиёт мамлакатнинг барча анъанавий темир йўл тармоғига татбиқ этилган.