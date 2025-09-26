Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли қурилиши амалий босқичга кирди
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси ўринбосари, сув хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазири Бақит Торобоев Хитой давлат темир йўл корпорацияси бош директори ўринбосари Ван Лисин бошчилигидаги делегация билан учрашди, дея хабар беради Kazinform агентлиги.
"Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўли қурилиши амалий босқичга кирди. Туннеллар қуриш, вақтинчалик инфратузилмани ўрнатиш, асосий ташкилий-маъмурий масалаларни ҳал этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда", — дейилади хабарда.
Лойиҳани амалга оширишда Вазирлар Маҳкамаси ҳар томонлама кўмак бермоқда. Мунтазам равишда тегишли давлат органлари билан мувофиқлаштирувчи йиғилишлар ўтказиб келинмоқда. Қурилишнинг барча босқичларида экологик ва хавфсизлик меъёрларига риоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси матбуот хизмати хабарига кўра, Қирғизистон томони хитойлик ҳамкорлари билан бундан кейин ҳам конструктив ҳамкорлик қилишига ишонч билдирди. Лойиҳанинг барча иштирокчилари томонидан миллий қонунчилик, касбий этика ва жамоат тартибига риоя қилиш муҳимлиги таъкидланди.
Бундан ташқари, ривожланишнинг асосий йўналишлари, жумладан, прогноз юк ташиш ҳажмларини шакллантириш, Темир йўл мутахассисларини тайёрлаш академиясини очиш, “Торугарт”, “Макмал”, “Жерге-Тал” ва “Жалолобод” иқтисодий зоналарини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
Бақит Торобаев инвестиция шартномасига мувофиқ лойиҳани амалга оширишда банд бўлган Қирғизистон фуқаролари улушини оширишни таклиф қилди. Шунингдек, у маҳаллий етказиб берувчилардан товар ва хизматларни харид қилиш устуворлигини таъкидлади.
Томонлар лойиҳанинг узоқ муддатда барқарор ишлашини таъминлаш учун ушбу босқичда ушбу масалаларни биргаликда ўрганишни бошлашга келишиб олдилар.
Аввалроқ Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон темир йўли учун туннел қурилиши бошланиши ҳақида хабар берилган эди.