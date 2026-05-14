Хитой илк бор космосга сунъий инсон эмбрионини юборди
ASTANА. Кazinform – Хитой сунъий инсон эмбриони иштирокидаги биринчи космик тажрибасини бошлади, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
Тадқиқот Хитой орбитал станциясида олиб борилмоқда. Тажриба олимларга микрогравитациянинг инсон ҳужайралари ривожланишининг дастлабки босқичларига ва келажакдаги узоқ муддатли космик миссияларга таъсирини тушунишга ёрдам бериши керак.
Хитой Фанлар академиясининг Космик технологиялар маркази маълумотларига кўра, экспериментал намуналар «Тяньчжоу-10» юк кемаси томонидан орбитага етказилган. Станцияга етказилганидан сўнг, космонавтлар материалларни илмий модулга жойлаштирдилар.
Олимлар бу ҳақиқий инсон эмбрионлари эмаслигини таъкидладилар. Улар илдиз ҳужайраларидан ясалган махсус биологик тузилмалардир. Бундай моделлар эмбрион ривожланишининг дастлабки босқичларини симуляция қилади, аммо тўлақонли организмларга айлана олмайди.
Лойиҳа раҳбари Юй Лэцяннинг айтишича, тажриба нормал давом этмоқда. Унинг сўзларига кўра, станциядаги автоматлаштирилган тизим тадқиқот учун зарур бўлган шароитларни сақлаб қолиш учун ҳар куни маданият муҳитини ўзгартиради.
Олимлар иккита экспериментал моделни ўрганмоқдалар: бири бачадон ҳужайраларига, иккинчиси микрофлюидик чип ичига жойлаштирилган. Асосий мақсад вазнсизликнинг ҳужайраларнинг дастлабки ривожланиш жараёнларига қандай таъсир қилишини аниқлашдир.
Шунга ўхшаш тадқиқотлар Ерда ҳам олиб борилмоқда. Бу олимларга тортишиш кучи ва микрогравитация шароитида ҳужайра ривожланишидаги фарқларни таққослаш имконини беради.
Тажриба беш кунга мўлжалланган. Цикл тугагандан сўнг, намуналар орбитада музлатилади ва кейин қўшимча таҳлил қилиш учун Ерга қайтарилади.
Хитойлик тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, олинган маълумотлар инсоннинг космосда узоқ вақт қолиши билан боғлиқ хавфларни ўрганишда ва келажакдаги чуқур космик миссияларни ишлаб чиқишда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Хитой космосда касалхона қуриш учун орбитага тиббий ускуналарни юборди.