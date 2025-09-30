OZ
    Хитой халқаро рақамли юань марказини очди

    ASTANА.Кazinform - Шанхайда халқаро рақамли юань операциялари маркази расман очилди, дея хабар беради Синьхуа.

    Хитой халқаро рақамли юань марказини очди
    Фото: China Daily

    Марказнинг очилиши Хитой Халқ банки банки Пань Гуншен томонидан июнь ойида бўлиб ўтган Луцзяцзуй форумида эълон қилинган янги чора-тадбирларнинг бир қисмидир. Ташаббус рақамли юанни халқаролаштиришга кўмаклашиш, молиявий бозорларни ривожлантириш ва рақамли технологияларда инновацияларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.

    Цинхуа университети қошидаги Миллий молиявий тадқиқотлар институти директори Тянь Сюань марказнинг ишга туширилиши рақамли юанни ривожлантиришда муҳим қадам эканлигини таъкидлади.

    – Марказ Хитойнинг жаҳон молия тизимидаги таъсирини рағбатлантиради ва Хитойга глобал трансчегаравий тўлов тизимини такомиллаштириш бўйича очиқ, инклюзив ва инновацион ечим тақдим этади, – деди у.

    Марказ ишга туширилиши билан рақамли трансчегаравий тўлов платформаси, блокчейн хизматлари платформаси ва рақамли активлар платформаси каби учта йирик платформа ишга туширилди.

    Эслатиб ўтамиз, Хитой чет эллик IТ-мутахассислари учун янги “К визаси”ни ишга туширди.

