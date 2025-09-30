Хитой халқаро рақамли юань марказини очди
ASTANА.Кazinform - Шанхайда халқаро рақамли юань операциялари маркази расман очилди, дея хабар беради Синьхуа.
Марказнинг очилиши Хитой Халқ банки банки Пань Гуншен томонидан июнь ойида бўлиб ўтган Луцзяцзуй форумида эълон қилинган янги чора-тадбирларнинг бир қисмидир. Ташаббус рақамли юанни халқаролаштиришга кўмаклашиш, молиявий бозорларни ривожлантириш ва рақамли технологияларда инновацияларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Цинхуа университети қошидаги Миллий молиявий тадқиқотлар институти директори Тянь Сюань марказнинг ишга туширилиши рақамли юанни ривожлантиришда муҳим қадам эканлигини таъкидлади.
– Марказ Хитойнинг жаҳон молия тизимидаги таъсирини рағбатлантиради ва Хитойга глобал трансчегаравий тўлов тизимини такомиллаштириш бўйича очиқ, инклюзив ва инновацион ечим тақдим этади, – деди у.
Марказ ишга туширилиши билан рақамли трансчегаравий тўлов платформаси, блокчейн хизматлари платформаси ва рақамли активлар платформаси каби учта йирик платформа ишга туширилди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой чет эллик IТ-мутахассислари учун янги “К визаси”ни ишга туширди.