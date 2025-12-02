Хитой фуқаролари Россияга 30 кунгача визасиз киришлари мумкин
ASTANA. Kazinform - Агар Хитой фуқаролари Россияга сайёҳлик ёки тадбиркорлик мақсадида 30 кундан ошмайдиган муддатга ташриф буюрсалар, Россияга визасиз киришлари мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путиннинг фармонида айтилган, деб хабар беради ТАСС.
Ҳужжатга кўра, Хитой фуқаролари 2026 йил 14 сентябргача Россияга 30 кунгача визасиз киришлари мумкин. Ушбу имтиёз ўзаро асосда берилади ва иш ёки дам олиш ташрифлари, сайёҳлик сафарлари, илмий, маданий, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва спорт тадбирларида иштирок этиш, шунингдек, мамлакат орқали транзит қилиш учун қўлланилади. Визасиз кириш ва чиқиш учун амалдаги Хитой паспорти талаб қилинади.
Бироқ, бу чора Россия Федерациясига иш, ўқиш ёки яшаш учун келган ёки халқаро автомобиль транспортида ҳайдовчи, экипаж аъзоси, юк экспедитори ёки таржимон сифатида келган Хитой фуқароларига тааллуқли эмас.
Қарор кучга кирди.
Хитой томони илгари шунга ўхшаш қарор қабул қилган эди, у ҳам 2026 йил 14 сентябргача амал қилади.