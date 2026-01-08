Хитой дафн маросимини тартибга солиш қоидаларига ўзгартиришлар киритди
АSTANА.Кazinform — Хитой ҳукумати бутун занжир бўйлаб соҳани самарали тартибга солиш ва аҳолига арзон ва экологик тоза хизматлар кўрсатиш мақсадида дафн маросимини тартибга солиш қоидаларига ўзгартиришлар киритди, деб хабар беради Xinhua.
Ҳужжат ХХР Давлат кенгаши Бош вазири Ли Цян томонидан эълон қилинди. Янгиланган қоидалар 30 мартдан кучга киради.
8 бўлим ва 73 та моддадан иборат ҳужжат дафн маросими ва дафн маросимлари хизматларининг ижтимоий аҳамиятини таъкидлайди ва жамоат манфаати, иқтисодиёт, цивилизация ва экологик тозалик тамойилларини мустаҳкамлайди.
Қоидалар дафн маросимларини оптималлаштириш, дафн маросимлари анъаналарини ислоҳ қилиш ва ерни тежайдиган ва экологик тоза дафн усулларини кенг жорий этишга қаратилган.
Ҳужжатда дафн маросимини ташкил этиш билан боғлиқ асосий давлат хизматлари рўйхати кўрсатилган ва уларни миллий асосий давлат хизматлари тизимига босқичма-босқич киритиш кўзда тутилган. Бундан ташқари, жамоатчилик талабига мувофиқ молиялаштириш механизми яратилади.
Ортиқча тўловларнинг олдини олиш мақсадида хизматлар учун нархлар рўйхати жорий этилади ва тасдиқланган рўйхатга киритилмаган хизматлар учун ҳақ олиш тақиқланади. Назорат қилувчи органларга нархларни назорат қилишни кучайтириш ва нархларнинг бузилишини аниқ тавсифлаш вазифаси юклатилади.
Ҳужжатда шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ўзаро ҳамкорлигини кучайтириш ва ўлим ҳақидаги гувоҳнома беришдан тортиб, дафн маросимлари ва хотира маросимларигача бўлган бутун хизмат кўрсатиш занжири устидан кенг қамровли назоратни ўрнатиш кўзда тутилган.
Хитой Адлия вазирлиги ва Фуқаролик ишлари вазирлиги қўшма матбуот баёнотида ўзгартиришлар дафн маросимлари соҳасидаги янги қийинчиликларга жавоб бериш учун ишлаб чиқилганини маълум қилишди.
Идораларнинг маълумотларига кўра, янгиланган қоидалар давлат инвестицияларини кўпайтириш, инфратузилма иншоотлари сонини кўпайтириш, оилаларга молиявий юкни камайтириш, хизмат кўрсатиш қулайлигини ошириш ва дафн ва хотира маросимларида маданиятли, кам углеродли ва экологик тоза амалиётларни кенг тарғиб қилишга қаратилган.