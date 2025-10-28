Хитой АЭС қурилиши учун лойиҳалаш ва қидирув ишларини олиб боришга қизиқиш билдирмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев Хитой томони атом электр станцияси қурилиши учун лойиҳалаш ва қидирув ишларини олиб боришга қизиқиш билдирганини маълум қилди.
— Биз хитойлик пудратчиларнинг АЭС қурилишида иштирок этиш имкониятини ўрганиш бўйича меморандум имзоладик. Улар имкониятларни ўрганадилар. Афтидан, сценарий "Росатом"никига ўхшаш бўлади. Яъни, хитойлик ҳамкасбларимиз дастлабки лойиҳалаш ва қидирув ишларини олиб боришдан манфаатдор. Шу билан бирга, Алмати ва Жамбил вилоятларидаги майдонлар ҳам ўрганилади. Ҳозирда биз ушбу майдонларни аниқлаш ва қидирув ишлари учун рухсатномалар беришда ҳокимликлардан ёрдам сўрадик. Улар тугагандан сўнг, биз аниқ хулосалар чиқаришимиз мумкин, - деди Алмасадам Сатқалиев.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги биринчи АЭСни Росатом қуради.