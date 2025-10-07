OZ
Тренд:
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    18:31, 07 Октябрь 2025

    Ҳиндистонда стол тенниси бўйича Осиё чемпионатида кимлар иштирок этади

    ASTANA. Kazinform – 11-15 октябрда Ҳиндистоннинг Бхубанешвар шаҳрида стол тенниси бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтади.

    Үстел теннисінен Үндістандағы Азия чемпионатына кімдер қатысады
    Фото: ҰОК

    Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мусобақада Бангладеш, Гонконг, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Қатар, Хитой, Корея, КХДР, Қирғизистон, Макао, Малайзия, Мальдив ороллари, Мўғулистон, Непал, Уммон, Сингапур, Таиланд, Тайбэй, Ўзбекистон, Шри-Ланка ва Япония терма жамоалари иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоаси таркибида Кирилл Герасименко, Алан Қурманғалиев, Айдос Кенжигулов, Ескендир Харки, Санжар Жубанов, Зауреш Ақашева, Сарвиноз Мирқадирова, Анел Бақит, Жанерке Кошкимбаева ва Албина Жақсилиқова иштирок этади.

