Ҳиндистонда стол тенниси бўйича Осиё чемпионатида кимлар иштирок этади
ASTANA. Kazinform – 11-15 октябрда Ҳиндистоннинг Бхубанешвар шаҳрида стол тенниси бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтади.
Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мусобақада Бангладеш, Гонконг, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Қатар, Хитой, Корея, КХДР, Қирғизистон, Макао, Малайзия, Мальдив ороллари, Мўғулистон, Непал, Уммон, Сингапур, Таиланд, Тайбэй, Ўзбекистон, Шри-Ланка ва Япония терма жамоалари иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоаси таркибида Кирилл Герасименко, Алан Қурманғалиев, Айдос Кенжигулов, Ескендир Харки, Санжар Жубанов, Зауреш Ақашева, Сарвиноз Мирқадирова, Анел Бақит, Жанерке Кошкимбаева ва Албина Жақсилиқова иштирок этади.