OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:38, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ҳиндистонда автобус тўқнашуви оқибатида олти киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Душанба куни Ҳиндистон жанубидаги Тамилнаду штатида иккита хусусий автобуснинг тўқнашуви оқибатида камида олти киши ҳалок бўлди ва 50 дан ортиқ киши жароҳатланди. Бу ҳақида маҳаллий полиция маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа агентлиги.

    Үндістанда екі автобустың соқтығысуынан 6 адам қаза тапты
    Фото: NDTV

    Бахтсиз ҳодиса Тамилнаду штати пойтахти Ченнай шаҳридан 550 километр жануби-ғарбда жойлашган Тенкаси округидаги қишлоқда содир бўлган.

    Ҳодисадан сўнг маҳаллий ҳукумат кенг кўламли қутқарув операциясини бошлаб, жароҳатланганларни яқин атрофдаги шифохоналарга етказган.

    Полиция маълумотларига кўра, қурбонлар сони ортиши мумкин, чунки жароҳатланганларнинг айримларининг аҳволи оғир.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Мексикада сайёҳлик автобуси ҳалокатга учради, камида 7 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Автобус Ҳодиса Ҳиндистон Транспорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!