Ҳиндистонда 13 йил олдин йўқолган самолёт топилди
ASTANA. Kazinform - Air India яқинда ўн йилдан кўпроқ вақт олдин йўқолган Boeing йўловчи самолётини топганини ва энди катта миқдордаги жаримага тортилишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
The Sun нашрининг ёзишича, самолёт ёзувлардан ғойиб бўлган ва 2012 йилдан бери йўқолган деб ҳисобланган. Boeing бир неча йил олдин фойдаланишдан чиқарилган ва Ҳиндистон почта хизматига ижарага берилган эди, бироқ ходимлар алмашинуви ва ҳужжатлардаги камчиликлар туфайли қандайдир йўл билан эътибордан четда қолган.
Вазият Калькутта аэропорти маъмурияти Boeing 737-200 самолётини бинодан олиб чиқишни расман сўраганидан кейингина аниқ бўлди.
Air India дастлаб самолёт уларга тегишли эмаслигини таъкидлаган. Бироқ, ички текширув натижасида 30 тонналик, 30 метр узунликдаги самолёт йўқолган самолёт эканлиги аниқланди.
Авиакомпанияга тўхташ жойини бузгани учун 114 минг доллар жарима солинди.
Икки ҳафта олдин самолёт Бангалорга олиб кетилди ва у ерда парвоз экипажлари учун ер усти машғулотлари ўтказиш мақсадида фойдаланилади.
Расмийларнинг сўзларига кўра, Boeing 737-200 сўнгги беш йил ичида Калькутта аэропортида ташлаб кетилган 14-чи самолёт бўлди.