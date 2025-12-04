OZ
    Ҳиндистон ва Туркманистон етакчи: Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-15 давлат фуқаролари

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 33 287 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    талабалар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 11 307 нафарга ёки 51,5 % га ошган.

    Жорий йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Ҳиндистон — 14 322 нафар
    • Туркманистон — 8 348 нафар
    • Тожикистон — 2 323 нафар
    • Покистон — 1 620 нафар
    • Хитой — 1 254 нафар
    • Жанубий Корея — 806 нафар
    • Қирғиз Республикаси — 696 нафар
    • Миср — 498 нафар
    • Филиппин — 461 нафар
    • АҚШ — 429 нафар
    • Туркия — 333 нафар
    • Афғонистон — 280 нафар
    • Иордания — 175 нафар
    • Россия — 158 нафар
    • Буюк Британия — 153 нафар
    • Бошқа давлатлар — 1 431 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий ОТМлар сони 30 тага етгани ҳақида хабар берган эдик.

