15:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Ҳиндистон ва Туркманистон етакчи: Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-15 давлат фуқаролари
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 33 287 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 11 307 нафарга ёки 51,5 % га ошган.
Жорий йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Ҳиндистон — 14 322 нафар
- Туркманистон — 8 348 нафар
- Тожикистон — 2 323 нафар
- Покистон — 1 620 нафар
- Хитой — 1 254 нафар
- Жанубий Корея — 806 нафар
- Қирғиз Республикаси — 696 нафар
- Миср — 498 нафар
- Филиппин — 461 нафар
- АҚШ — 429 нафар
- Туркия — 333 нафар
- Афғонистон — 280 нафар
- Иордания — 175 нафар
- Россия — 158 нафар
- Буюк Британия — 153 нафар
- Бошқа давлатлар — 1 431 нафар
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий ОТМлар сони 30 тага етгани ҳақида хабар берган эдик.