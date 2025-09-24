OZ
    Ҳиндистон сув спорти бўйича Осиё чемпионатига мезбонлик қилади

    ASTANA. Kazinform — 28 сентябрдан 11 октябргача Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида сув спорти турлари бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтади.

    Үндістанда су спорты түрлерінен Азия чемпионаты өтеді
    Фото: ҰОК

    Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, мусобақа давомида спортнинг тўрт тури бўйича совринлар ўзаро кураш олиб боради.

    Сузиш бўйича мусобақалар 28 сентябрдан 1 октябрга қадар бўлиб ўтади. Ушбу даврда сувга сакраш жамоалари ҳам ўзаро куч синашади.

    Сув полоси мусобақалари 4-11 октябрь кунлари, 4-7 октябрь кунлари синхрон сузиш бўйича мусобақалар ўтказилиши режалаштирилган.

