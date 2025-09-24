18:36, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ҳиндистон сув спорти бўйича Осиё чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform — 28 сентябрдан 11 октябргача Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида сув спорти турлари бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтади.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, мусобақа давомида спортнинг тўрт тури бўйича совринлар ўзаро кураш олиб боради.
Сузиш бўйича мусобақалар 28 сентябрдан 1 октябрга қадар бўлиб ўтади. Ушбу даврда сувга сакраш жамоалари ҳам ўзаро куч синашади.
Сув полоси мусобақалари 4-11 октябрь кунлари, 4-7 октябрь кунлари синхрон сузиш бўйича мусобақалар ўтказилиши режалаштирилган.