Ҳинд океанида қайиқ ағдарилиб кетди. 250 киши бедарак йўқолди
ASTANA.Kazinform – Ҳинд океанининг Андаман денгизида муҳожирларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетиши оқибатида тахминан 250 киши, жумладан, болалар бедарак йўқолди, деб хабар беради BBC.
БМТ Қочқинлар бўйича Олий комиссари ва Халқаро миграция ташкилоти маълумотларига кўра, бедарак йўқолганлар орасида рохинжа мусулмонлари ва Бангладеш фуқаролари бор. Дастлабки маълумотларга кўра, траулер Бангладешдан чиқиб, Малайзияга йўл олган. Ҳодисанинг содир бўлишига кучли шамол, баланд тўлқинлар ва қайиқнинг ортиқча юкланиши сабаб бўлган деган тахминлар бор.
Хабарга кўра, Бангладеш кемаси тўққиз кишини қутқарган. Соҳил қўриқлаш хизматининг маълумотларига кўра, омон қолганлар чўкиб кетмаслик учун бочкалар ва ёғоч бўлакларига ёпишиб олган.
Мигрантларнинг аксарияти рохинжа этник гуруҳига мансуб. 2017 йилда Мьянмада норозилик намойишларини зўравонлик билан бостириш бошланганидан бери юз минглаб одамлар мамлакатни тарк этишга мажбур бўляпти.
Қочқинлар лагерларидаги оғир шароитлар кўплаб рохинжа вакилларини яшаш учун хавфсиз жой деб биладиган Малайзияга етиб боришнинг янги ва хавфли йўлларини излашга ундаяпти.
Соҳил қўриқлаш хизмати вакилининг сўзларига кўра, омон қолганлар "яхшироқ ҳаёт умидида" сафарга чиққанини тушунтирган.