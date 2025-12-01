"Ҳайвонлар шаҳри 2" жаҳон прокатида ярим миллиард доллар ишлаб топди
ASTANA. Kazinform – Disneyнинг “Ҳайвонлар шаҳри 2” анимацион фильми жаҳон прокатида таъсирчан бошланди: дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, АҚШда Шукроналик куни байрам кунларида унинг касса даромади 556 миллион долларга етди, деб хабар беради Reuters.
Картинанинг премьерадан тушган даромади киноиндустрия катта умид боғлаётган Голливуд учун муҳим бўлган Рождество мавсумини бошлаб берди.
Хитой машҳур франшизанинг давоми учун энг йирик хориж бозорига айланди — у 272 миллион доллар ишлаб топди, бу унинг глобал прокат даромадининг деярли ярмини ташкил этади. Фильм янги рекорд ўрнатди, Хитойда энг кўп даромад олган Голливуд анимацион фильмига айланди ва 2016 йилда чиққан биринчи «Ҳайвонлар шаҳри»нинг ютуқларидан ошиб тушди.
“Зверополис 4: Яхшилик учун” мусиқий фильми ҳам кассадаги ўз ўрнини сақлаб қолди: у иккинчи дам олиш кунларида 92,2 миллион доллар йиғди ва унинг 10 кунлик жами 393,3 миллион долларга кўтарилди. Иккала релиз ҳам байрам мавсумида катта томошабинлар кутаётган кинотеатрлар учун ижобий бўлди. Шунга қарамай, кассаларнинг умумий даромади ҳали ҳам пандемиядан олдинги 2019 йилдаги кўрсаткичлардан орқада қолмоқда.
«Ҳайвонлар шаҳри 2» АҚШ ва Канадада 156 млн доллар тўплаб, миллий прокатда биринчи ўринни эгаллади. Унинг сюжети томошабинларни яна антропоморфик ҳайвонлар яшайдиган шаҳарга қайтармоқда, у ерда қуён полиция хизматчисини Женнифер Гудвин, унинг тулки шеригига эса Жейсон Бейтман овоз бергaн.
"Бу Disney Animation учун фахрли лаҳза ва байрам мавсумининг ажойиб бошланиши", - деди Disney Entertainment компаниясининг ҳамраиси Алан Бергман.
Ўтган ҳафтада энг кўп даромад келтирган “Зверополис: Яхшилик учун” фильми 93 миллион доллар билан иккинчи ўринга тушиб кетди. “Оз сеҳргари” фильмининг олдинги қисми бўлган лойиҳада бош ролларни Ариана Гранде ва Синтия Эриво ижро этган.