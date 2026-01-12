«Ҳаётдан ўтишини тушида кўрган»: машҳур мусиқачи авиаҳалокатда вафот этди
ASTANA. Kazinform – Колумбияда авиаҳалокатда олти киши ҳалок бўлди. Улар орасида машҳур мусиқачи Йейсона Хименес (Yeison Jiménez) ҳам бор, деб хабар беради Anadolu.
Бояка департаментидаги Пайпа шаҳридан Медельинга учаётган самолёт парвоздан кўп ўтмай ҳалокатга учради.
35 ёшли машҳур мусиқачи Йейсон Хименес Медельиндаги концертга кетаётган эди. Унинг ўлими миллионлаб колумбияликлар учун қайғуга сабаб бўлди.
Ҳалокатдан тахминан 20 кун олдин Йейсон Хименес телекўрсатувлардан бирида самолёт ҳалокати ҳақида бир неча бор туш кўрганини айтгани маълум бўлди.
“Мен уч марта самолёт ҳалокатига учраганимизни тушимда кўрдим. Учувчига бориб, унга самолётни орқага буришини айтишим керак эди. Тушимдаги учувчи: «Айтганингиз яхши бўлди, чунки бир нарса тўғри эмас эди», — деб жавоб берди. Тушларимдан бирида бизнинг вафот этганимизни кўрдим ва бу ҳақда янгиликларда айтилиб ўтилди”, — деди мусиқачи аввалги телевизион интервьюсида.
Йейсон Хименес 1991 йилда Кальдас штатининг Мансанарес шаҳрида туғилган. У «Aventurero», «Vete» ва «Mi venganza» каби хитлари билан танилган.