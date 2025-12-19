10:40, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Харбин шаҳрида дунёдаги энг катта муз ва қор парки очилди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг шимоли-шарқида дунёдаги энг катта муз ва қор парки очилди, деб хабар беради Синьхуа.
Дунёдаги энг катта муз ва қор парки бўлган "Муз ва қорнинг катта дунёси" номли 27-чи фестиваль чоршанба куни соат 10:00 да Хитойнинг шимоли-шарқидаги Хэйлунцзян провинциясининг маъмурий маркази бўлган "муз шаҳри" Харбин шаҳрида расман ташриф буюрувчилар учун очилди.
Бу йил парк ташкилотчилари ҳудуд ҳажми бўйича рекорд ўрнатдилар: мажмуанинг умумий майдони 1,2 миллион квадрат метрга етди, ишлатилган муз ва қор ҳажми эса 400 минг куб метрни ташкил этди.