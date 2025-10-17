Ҳақиқий хроника: Kazinformнинг 105 йиллигига бағишланган китоб MNUга тақдим этилди
ASTANA. Kazinform – Maqsut Narikbayev Universityга “Ҳақиқий хроника: Kazinform” китобининг 40 та нусхаси совға қилинди. Китоб тақдимоти маросими университет ва Kazinform Халқаро ахборот агентлиги раҳбарияти ўртасидаги учрашувда бўлиб ўтди.
Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси таркибига кирувчи Kazinform - мамлакатимизда халқаро мақомга эга бўлган биринчи давлат ахборот агентлиги сифатида танилган. Агентлик 105 йил давомида сиёсат, иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш, спорт, маданият ва жамият ҳаётининг бошқа муҳим соҳаларига оид ишончли ва ўз вақтида маълумотларни тарқатиб келмоқда. Kazinform материаллари ўқувчиларига 5 тилда, шунингдек, лотин графикасида ва қозоқ тилининг араб графикасига асосланган ёзувида ҳам тақдим этилади.
Учрашувда MNU Провости Анар Ибраева Kazinform таҳририятини юбилей билан табриклаб, ишончли шериклик ва ҳамкорлик учун Президент Телерадиокомплекси раҳбариятига миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда MNUда Телерадиокомплекси билан ҳамкорликда Халқаро журналистика мактаби очилган эди. Мазкур мактаб декани Айгул Жамалова талабаларнинг амалиёт ўташи, ишга жойлашиши, етакчи маҳаллий ва хорижий журналистлардан тажриба орттириши учун ҳамкорлар учун яратилган кенг имкониятларни алоҳида таъкидлади.
Бундан ташқари, Kazinform Бошқарувчи директори Нағашибек Алдан юбилей китоби устида олиб борилган кенг кўламли ишлар ҳақида гапириб берди. Нашрда халқаро ахборот агентлигининг янгиликларни ишлаб чиқиш бўйича семинарининг кўп қиррали сирлари ва касбий сирлари ўрин олган.
Ўз навбатида Нағашибек Алдан ушбу китоб бўлажак журналистлар учун фойдали тарбиявий восита бўлишини таъкидлади.
Қайд этиш жоизки, “ Kazinform. Ҳақиқий хроника” китоби университет кутубхонасида китобхонлар учун тақдим этилган.