«GULDER» ансамбли Малайзиядаги халқаро фестивалда чиқиш қилди
ASTANA. Кazinform — Роза Бағланова номидаги «Қазақконцерт» давлат академик концерт ташкилотининг «GULDER» ансамбли Малайзиядаги «ASEAN 2025» халқаро мусиқа ва маданият фестивали доирасида чиқиш қилди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ансамбь анъанавий ва замонавий хореографик йўналишларни бирлаштирган бой концерт дастурини тақдим этди. Жамоа «Аққу», «Асатаяқ», «Қуаныш думан», «Қарлығаш», «Дайрабай», «Қараторғай», «Тоқымқағар», «Қорқыт» хореографик номерларини, шунингдек, Малайзия, Мўғулистон ва Хитой халқларининг рақсларини ижро этди. Халқаро танловлар лауреатлари ва «GULDER» ансамблининг етакчи санъаткорлари саҳнада чиқиш қилишди.
Маданий мулоқот ва халқаро ҳамкорликнинг ёрқин намунаси бўлган концертга бутун дунёдан 300 дан ортиқ томошабин ташриф буюрди.
Сўнгги уч йил ичида ансамбль Қозоғистонни Швеция, Франция, Германия, Латвия, Хитой ва Туркиядаги нуфузли саҳналарда тақдим этиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Димаш Қудайберген Вьетнам пойтахтида жаҳон опера афсоналари билан бирга чиқиш қилгани ҳақида хабар берган эдик.