Грузияда йўл қурилиши чоғида тўрт нафар хорижлик ишчи ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Квешети-Коби автомагистралининг Грузия-Россия чегарасига олиб борувчи қисмида қурилиш ишлари олиб борилаётганда бахтсиз ҳодиса юз берди, натижада тўрт нафар хорижлик ишчи ҳалок бўлди. Бу ҳақда Kazinform мухбири Грузия йўллар департаментига таяниб хабар беради.
Департамент маълумотларига кўра, таянч девори қурилиши вақтида кўчки содир бўлган. Қурилиш компаниясининг беш нафар ходими — Туркманистон ва Хитой фуқаролари қулаган тупроқ остида қолиб кетган. Воқеа жойида ҳалок бўлган тўрт кишининг жасади топилган, яна бир ярадор шифохонага етказилган.
Цкере қишлоғи яқинида қутқарув хизматлари ва Йўллар департаменти вакиллари ишларни давом эттирмоқда. Грузия Ички ишлар вазирлиги воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш учун тергов бошлади.
Квешети-Коби автомагистрали мамлакатнинг йирик инфратузилма лойиҳаларидан биридир. Уни амалга ошириш Грузия-Россия чегарасидаги назорат-ўтказиш пунктига олиб борадиган қисмда саёҳат хавфсизлигини ошириш ва йил давомида транспорт қатновини таъминлашга қаратилган. Ушбу йўл, шунингдек, мамлакатнинг транзит салоҳиятини оширишга мўлжалланган ва сайёҳлар орасида машҳур бўлади.
Лойиҳа қиймати 1,24 миллиард лари (тахминан 460 миллион доллар) ни ташкил этади.
Бир неча йил олдин Грузиядаги Рикоти довонида янги йўл қурилиши пайтида Хитой фуқароси ҳалок бўлган эди. Бир йил олдин Россия чегараси яқинидаги Коби қишлоғи яқинидаги қурилиш майдончасида хитойлик ишчи иштирокида ҳалокатли бахтсиз ҳодиса содир бўлган эди.