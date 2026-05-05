Грузияда инфляция 5,9% гача тезлашди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил апрель ойида Грузияда йиллик инфляция 5,9% га етди, деб хабар беради Kazinform Geostat маълумотларига таяниб.
Миллий статистика хизмати маълумотларига кўра, апрель ойида истеъмол нархлари март ойига нисбатан 1,7% га ошди. Асосий инфляция 3,5% ни ташкил этди, бу эса нархларнинг ўсиши мавсумий ва ташқи омилларни ҳисобга олмаганда ўртача эканлигини кўрсатади.
Ойлик инфляциянинг асосий омиллари транспорт ва уй-жой-коммунал хизматлари соҳалари бўлди. Транспорт хизматлари 4,9% га ошди, бу умумий инфляцияга 0,57 фоиз пункт қўшди. Бу шахсий транспорт воситаларидан фойдаланиш нархининг ва умуман транспорт хизматлари нархининг ошиши билан боғлиқ.
Уй-жой, электр энергияси, газ ва сув таъминоти тарифлари 5,8% га ошди, бу эса нархлар даражасига сезиларли босим ўтказди. Хусусан, энергия ресурслари тахминан 10% га ошди.
Шунингдек, апрель ойида мавсумий омиллар туфайли кийим-кечак ва пойабзал нархлари 5,3% га ошди. Озиқ-овқат нархлари нисбатан секин ўсиб, 0,5% ни ташкил этди. Мева, сабзавот ва қандолат маҳсулотлари нархларининг ўсиши қисман сут маҳсулотлари ва алкогольсиз ичимликлар нархининг пасайиши билан қопланди.
Йиллик ставкалар бўйича инфляцияга энг катта таъсир кўрсатган соҳалар озиқ-овқат, транспорт ва уй-жой-коммунал хизматлардир. Озиқ-овқат нархлари 7,5% га, транспорт харажатлари 10,3% га ва уй-жой секторидаги тарифлар 6,5% га ошди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, мамлакатда нархларнинг ошиши асосан транспорт ва энергия нархларининг ошиши билан боғлиқ.
Бундан ташқари, асосий инфляциянинг паст даражаси ички талабнинг барқарорлигидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил декабрь ойида Грузияда йиллик инфляция 4% да қайд этилган эди.