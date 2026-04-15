    14:40, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Грузия жамоат овқатланиш муассасаларида пластик бутилкалардан фойдаланишни тақиқлайди

    ASTANA. Kazinform – 1 июлдан бошлаб Грузия жамоат овқатланиш муассасаларида пластик бутилкаларда ичимликлар беришни тақиқлайди, деб хабар беради мамлакатнинг Биринчи жамоатчилик канали.

    Фото: AZoCleantech

    Ҳукумат қарорига кўра, янги талаб ресторанлар, кафелар ва бошқа умумий овқатланиш муассасаларига тааллуқли бўлади.

    Шуни таъкидлаш жоизки, 2026 йил 1 апрелдан бошлаб мамлакатда бир қатор бир марталик ишлатиладиган пластик маҳсулотларни сотишга тақиқ кучга кирди. Хусусан, пластик вилка, пичоқ, қошиқ, таёқча, тарелка, трубочка, аралаштиргичлар, шунингдек, озиқ-овқат идишлари, қопқоқлар ва полистирол стаканлар сотилмайди.

    Илгари, 2026 йил 1 январдан бошлаб, ушбу маҳсулотларни импорт қилиш ва ишлаб чиқаришга ҳам чекловлар қўйилган эди.

    Шунингдек, 1 июлдан бошлаб умумий овқатланиш муассасаларида бир марталик ишлатиладиган пластик идишлар ва стаканлардан фойдаланиш тақиқланади.

    Ва 2031 йил 1 февралдан (экспортдан ташқари) пластик идишларда ичимликлар ишлаб чиқариш, импорт қилиш ва сотишга тўлиқ тақиқ қўйилади. Ушбу чеклов 3 литрдан ортиқ ҳажмдаги ичимлик сувига ва 20 литрдан ортиқ ҳажмдаги бошқа ичимликларга тааллуқли эмас.

    Ушбу чора-тадбирлар пластик истеъмолини камайтириш ва атроф-муҳитга юкни камайтиришга қаратилган.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
