Грузия жамоат овқатланиш муассасаларида пластик бутилкалардан фойдаланишни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform – 1 июлдан бошлаб Грузия жамоат овқатланиш муассасаларида пластик бутилкаларда ичимликлар беришни тақиқлайди, деб хабар беради мамлакатнинг Биринчи жамоатчилик канали.
Ҳукумат қарорига кўра, янги талаб ресторанлар, кафелар ва бошқа умумий овқатланиш муассасаларига тааллуқли бўлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2026 йил 1 апрелдан бошлаб мамлакатда бир қатор бир марталик ишлатиладиган пластик маҳсулотларни сотишга тақиқ кучга кирди. Хусусан, пластик вилка, пичоқ, қошиқ, таёқча, тарелка, трубочка, аралаштиргичлар, шунингдек, озиқ-овқат идишлари, қопқоқлар ва полистирол стаканлар сотилмайди.
Илгари, 2026 йил 1 январдан бошлаб, ушбу маҳсулотларни импорт қилиш ва ишлаб чиқаришга ҳам чекловлар қўйилган эди.
Шунингдек, 1 июлдан бошлаб умумий овқатланиш муассасаларида бир марталик ишлатиладиган пластик идишлар ва стаканлардан фойдаланиш тақиқланади.
Ва 2031 йил 1 февралдан (экспортдан ташқари) пластик идишларда ичимликлар ишлаб чиқариш, импорт қилиш ва сотишга тўлиқ тақиқ қўйилади. Ушбу чеклов 3 литрдан ортиқ ҳажмдаги ичимлик сувига ва 20 литрдан ортиқ ҳажмдаги бошқа ичимликларга тааллуқли эмас.
Ушбу чора-тадбирлар пластик истеъмолини камайтириш ва атроф-муҳитга юкни камайтиришга қаратилган.