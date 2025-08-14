Грузия йил бошидан буён савдо айланмасини 10 фоизга оширди
ASTANA. Kazinform – Грузия статистика хизмати (Сакстат) 2025 йил июль ойида ташқи савдо ҳажмининг пасайишини қайд этди, бироқ йил бошидан буён умумий динамика ижобийлигича қолмоқда, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Дастлабки маълумотларга кўра, июль ойида мамлакат ташқи савдо айланмаси 2,073 млрд долларни ташкил этди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 8 фоизга камдир. Пасайиш экспортда ҳам, импортда ҳам кузатилди:
Импорт 6,7 фоизга камайиб, 1 миллиард 464 миллион долларни, экспорт эса 11 фоизга камайиб, 609,1 миллион долларни ташкил этди.
Шунга қарамай, 2025 йилнинг етти ойида Грузия ташқи савдоси барқарор ўсишни кўрсатди. Товар айланмасининг умумий ҳажми 14,154 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йил январь-июль ойларига нисбатан 10,3 фоизга кўпдир.
Импорт 10,8 фоизга ошиб, 10,31 миллиард долларни, экспорт эса 8,9 фоизга ошиб, 3 миллиард 844 миллион долларни ташкил этди.
Январь-июль ойларида товар айланмаси 6 миллиард 466 миллион долларни ташкил этди, бу ташқи савдо айланмасининг 45,7 фоизини ташкил этди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, пасайиш биринчи навбатда мавсумий омиллар, талабнинг ўзгариши ёки логистикадаги кечикишлар билан боғлиқ.
Бугунги кунда Грузия экспорт етакчиларининг улуши барқарорлигича қоляпти. Биринчи ўринда - енгил автомобиллар (товар айланмаси қарийб 1,21 миллиард доллар), иккинчи ўринда қимматбаҳо металлар ва концентратлар (175 миллион долларга яқин), учинчи ўринда спиртли ичимликлар (123 миллион долларга яқин) туради.
Айни пайтда экспорт асосан Қирғизистон (681 миллион доллар), Қозоғистон (414 миллион доллар), Озарбайжон (342 миллион доллар)га йўналтирилган. Импорт асосан Туркия (1,29 миллиард доллар), АҚШ (1,283 миллиард доллар) ва Россиядан (951 миллион доллар) келади.
Грузия иқтисодиёти июнь ойида ўтган йил шу ойга нисбатан 6,3 фоизга ўсди, апрель ва май ойларида 7,5 фоизлик ўсишдан бироз пастроқ.
Аввалроқ Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) янгиланган ҳисоботини эълон қилгани, унда Грузиянинг иқтисодий сиёсати ва сўнгги йилларда эришган ажойиб натижаларига юксак баҳо берилгани ҳақида ёзган эдик.