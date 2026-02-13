Грузия олти йилдан ошган автомобилларни импорт қилишни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform – Грузия олти йилдан ошган автомобилларни импорт қилишни тақиқлайди. Тегишли қонун лойиҳаси парламентга тақдим этилди. Бу ҳақда Бош вазир Ираклий Кобахидзе ҳукумат йиғилишида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Кобахидзенинг сўзларига кўра, бу ташаббус мамлакатда транспорт воситалари сонининг кескин ўсиши билан боғлиқ.
“Агар 2012 йилда Грузияда 864 минг автомобиль рўйхатга олинган бўлса, бу йилги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич икки миллиондан ошди. Ўсиш қанчалик катта эканлиги аниқ. Автомобиллар сонининг бундай кўпайиши, бир томондан, йўл ҳаракати тирбандлигига, иккинчи томондан, экологик вазиятнинг ёмонлашишига олиб келади. Шунинг учун биз тегишли чораларни кўриш зарур деб ҳисоблаймиз”, — деди Бош вазир.
Чекловлар экологик вазиятни яхшилашга, фуқароларнинг соғлиғини ҳимоя қилишга ва ҳаракатланиш қулайлигини оширишга ёрдам беради. Қонун лойиҳасида айрим истиснолар кўзда тутилган, бироқ уларнинг тафсилотлари ҳали эълон қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, Грузияда автомобилларни олиб кириш ва рўйхатдан ўтказишга чекловлар амал қилмоқда. 2024 йил 1 январдан бошлаб, "Евро-5" экологик стандартига ўтиш муносабати билан, 2013 йилгача ишлаб чиқарилган енгил автомобилларни олиб кириш ва рўйхатдан ўтказиш тақиқланади. Фақат реекспорт ёки транзит учун мўлжалланган, рўйхатдан ўтиш ҳуқуқига эга бўлмаган транспорт воситаларига рухсат берилади. 2025 йил 1 январдан бошлаб шунга ўхшаш чекловлар 10 йилдан ортиқ ишлаб чиқарилган юк машиналари ва автобуслар учун ҳам жорий этилади.
Декабрь ойида Қозоғистон Грузиядан импорт қилинган автомобиллар сони бўйича биринчи ўринни эгаллагани ҳақида хабар берилган эди.