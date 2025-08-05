OZ
    18:49, 05 Август 2025 | GMT +5

    Грецияда ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қозоғистонлик полвонлар 11 та медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Афинада (Греция) кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати якунланди. Қозоғистон терма жамоаси 11 та медални қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Казахстанские борцы завоевали 11 медалей на юношеском ЧМ в Греции
    Фото: НОК РК

    Юнон-рум кураши бўйича 45 килограмм вазн тоифасида Жанажол Қуанишбек ғолиб бўлди.

    Нурдаулет Кумарули (48 килограммгача) ва Нурали Асқар (55 килограммгача) шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.

    Шамил Досбол (65 килограммгача) ва Марлен Мейирбекули (71 килограммгача) учинчи ўринни эгаллади.

    Қизлар ўртасида Мадҳия Усманова (57 килограммгача) олтин медални қўлга киритиб, ғалабасини нишонлади. Инжу Баққожа (40 килограммгача) ва Шаҳизада Даулетжан (69 килограммгача) учинчи ўринни эгаллади.

    Эркин курашчилар Данаел Абдиқасим (51 килограммгача), Бекасил Асамбек (60 килограммгача) ва Динмуҳамед Қасимбек (80 килограммгача) шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.

     

    Ляззат Сейданова
