Греция темирйўлчилари иш ташлаш эълон қилди
ASTANA. Kazinform — Греция темирйўлчилари саноатнинг сурункали масалаларини ҳал этишни талаб қилиб, 24 соатлик умуммиллий иш ташлаш эълон қилди.
Report хабарига кўра, иш ташлашда Hellenic Train ишчилари ва поезд ҳайдовчилари касаба уюшмалари иштирок этган. Ушбу масала туфайли кўплаб поездлар қатнови бекор қилинди, баъзи йўловчиларнинг охирги станцияларга автобусда етиб боришига тўғри келди. Айни пайтда касаба уюшма аъзолари иш ташлаш вақтида поездлар сони қисқариши ҳақида огоҳлантирган.
Ишчиларнинг иш ташлашига темир йўл компанияси жиддий масалаларни ҳал этмагани сабаб бўлган. Касаба уюшмаси томонидан кўтарилган асосий масалалар қаторига йўналишдаги кечикишлар, ҳаракатланувчи таркиблар билан боғлиқ масалалар ва кадрлар етишмаслиги киради. Улар хавфли меҳнат шароитлари, инфратузилманинг етарли эмаслиги ва асосий мутахассисларнинг етишмаслигини тилга олдилар. Шунингдек, улар ходимларнинг етишмаслиги иш ҳажмининг ортиши ва ноқулай жадвал келтириб чиқаришини, бу эса ишчилар ва йўловчиларнинг хавфсизлигига таҳдид солаётганини айтдилар.
Темирйўлчилар Hellenic Train маъмурияти ходимларини ишдан бўшатишига қарши норозилик билдиряптилар. Шунингдек, улар ишчиларнинг саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўришни талаб қиляптилар.