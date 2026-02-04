Греция қирғоқлари яқинида мигрантлар қайиғи қирғоқ қўриқлаш қайиғи билан тўқнашди
ASTANA. Kazinform - Грециянинг Хиос ороли яқинида қирғоқ қўриқлаш қайиғи мигрантлар қайиғи билан тўқнашуви оқибатида ўн тўрт киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Kazinform euronews.comга таяниб.
Мигрантларни олиб кетаётган қайиқ Хиос ороли яқинида Греция қирғоқ қўриқлаш қайиғи билан тўқнашди, натижада камида 14 киши ҳалок бўлди.
Сешанба куни кечқурун Хиос қирғоғида, Мирсиниди пляжи яқинида жиддий воқеа содир бўлди.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, мигрантларни олиб кетаётган қайиқ қирғоқ қўриқлаш қайиғи билан тўқнашди, натижада камида 14 киши ҳалок бўлди ва бир нечта одам жароҳат олди.
Politischios.grнинг хабар беришича, контрабандачиларнинг қайиғи буйруққа биноан четга чиқиш ўрнига қирғоқ қўриқлаш қайиғига урилиб кетган.
Соҳил қўриқлаш хизматининг расмий баёнотида 14 нафар мигрантнинг ўлик ҳолда топилгани айтилган.
Бундан ташқари, икки нафар қирғоқ қўриқлаш ходими жароҳат олиб, Хиос умумий касалхонасига эвакуация қилинди, шунингдек, 24 нафар қутқарилган чет эллик ҳам бор.
Қидирув-қутқарув операцияси давом этмоқда, чунки кўпроқ одамлар бедарак йўқолгани ҳақида хабарлар мавжуд.
Контрабандачиларнинг қайиғидаги йўловчилар орасида болалар ҳам бор эди.