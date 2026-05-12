Google: Сунъий интеллект киберҳужумларни таҳдидга айлантирди
ASTANА. Кazinform — Google сунъий интеллект ёрдамида амалга ошириладиган хакерлик ҳужумлари глобал таҳдидга айланиб бораётганини маълум қилди, деб хабар беради The Guardian.
Жиноятчи гуруҳлар ва давлатга қарам бўлган субъектлар заифликларни топиш, зарарли дастурлар яратиш ва киберҳужумларни кенгайтириш учун сунъий интеллект моделларидан фаол фойдаланмоқда.
Google Threat Intelligence жамоасининг янги ҳисоботига кўра, кибержиноятчилар ҳужумларни такомиллаштириш ва узилишларни автоматлаштириш учун тижорат сунъий интеллект моделларидан оммавий равишда фойдаланишни бошладилар. Тадқиқотда айтилишича, сунъий интеллект технологиялари бир неча ой ичида тўлақонли киберуруш воситасига айланган.
Google маълумотларига кўра, ҳужумларда Gemini, Claude ва OpenAI воситалари каби машҳур моделлар қўлланилади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ушбу тизим фойдаланувчилари орасида нафақат жиноий гуруҳлар, балки Хитой, Шимолий Корея ва Россия билан алоқалари бўлган субъектлар ҳам бор.
Google Threat Intelligence асосчичиси Жон Хултквистнинг айтишича, "сунъий интеллект заифликлари пойгаси" аллақачон жиддий бошланган.
— Таҳдид иштирокчилари ҳужумларнинг тезлиги, кўлами ва мураккаблигини ошириш учун сунъий интеллектдан фойдаланмоқдалар. Бу уларга операцияларни кузатиш, заифликларни топиш ва самарали зарарли дастурларни яратишга ёрдам беради, — деб таъкидлади эксперт.
Ўсиб бораётган таҳдидлар манзараси фонида мутахассислар сунъий интеллектнинг улкан иқтисодий таъсири ҳақидаги даъволарни шубҳа остига қўймоқдалар. Уларнинг таъкидлашича, сунъий интеллект туфайли унумдорликнинг ошиши ҳақидаги кўплаб башоратлар етарлича тасдиқланмаган маълумотларга асосланган.
