Гонконгда инсультни шошилинч даволаш учун мўлжалланган биринчи бурун спрейи яратилди
ASTANA. Kazinform - Гонконг университети (HKU) тадқиқотчилари нейротерапевтик кукунни тўғридан-тўғри мияга етказиб берадиган дунёдаги илк бурун спрейни яратдилар. Бу инновация ишемик инсульт билан оғриган беморларга тезкор ёрдам кўрсатиш учун мўлжалланган, деб хабар беради South China Morning Post.
Дастлаб, бу усул фельдшерлар томонидан қўлланилади. Кейинчалик, препарат юқори хавф гуруҳлари учун ихтисослашган муассасаларда қўлланилиши режалаштирилган. Охир-оқибат, бурун спрейи кенг жамоатчилик учун дорихоналар орқали тарқатилади.
NanoPowder деб номланган препарат мия тўқималарининг шикастланишини 80% дан ортиққа камайтириши ва омон қолишни юқори даражада кафолатлаши мумкин. Ушбу ишланма халқаро миқёсда эътирофга сазовор бўлди ва Женевадаги 51-Халқаро ихтиролар кўргазмасида махсус Гран-при ва олтин медални қўлга киритди.
"Биз одатда кўплаб дориларнинг мияга киришига тўсқинлик қиладиган қон-мия тўсиғини енгиш учун нано-микро технологиядан фойдаланамиз", - деб тушунтирди Авива университетининг фармакология ва фармация профессори ва тадқиқот гуруҳи раҳбари Чоу Син-фунг.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, тўғридан-тўғри "бурундан мияга" етказиб бериш йўълидан фойдаланиш препаратнинг зарарланган жойларга бевосита таъсир қилишига имкон беради ва жарроҳлик ёки инъекцияларга эҳтиёжни қолдирмайди.
Янги препарат 2030 йилга келиб клиник синовлардан ўтказилиши режалаштирилган.