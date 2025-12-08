Гоада тунги клубда содир бўлган ёнғин камида 25 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform - Ҳиндистоннинг Гоа штатидаги Birch by Romeo Lane тунги клубида ёнғин содир бўлди, деб хабар беради Kazinform Bildга таяниб.
Штат раҳбари Прамод Саваннинг сўзларига кўра, Х платформасида хабар қилинганидек, ҳодисада камида 25 киши ҳалок бўлган, жумладан, уч ёки тўрт сайёҳ ҳам бўлган.
Ёнғин энг машҳур пляжлардан бири яқинида жойлашган клуб ҳудудида ярим тундан кўп ўтмай содир бўлган. Уч нафар мижоз куйишдан, қолганлари эса тутун туфайли нафас олишдан қийналиб вафот этган. Полиция қурбонларнинг аксарияти муассаса ходимлари бўлиши мумкин деб тахмин қилмоқда.
Гоа ёнғин хизмати бошлиғи Нитин Рейкернинг сўзларига кўра, байрам пайтида "ёнғин шоуси" бўлиб ўтган. Декоратив ёғоч элементлар дарҳол алангаланиб, ёнғин тезда бинони қамраб олган.
Ёнғин ўчирилгандан сўнг, бино ёпиқ ҳолда қолдирилди. Ўт ўчирувчилар ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш учун текширув бошладилар.