Германияда ўғрилар банкдан қарийб 30 миллион еврони ўғирлашди
ASTANA. Kazinform — Германиядаги Sparkasse банкида сейфлар бузилиши оқибатида минглаб одамлар жабр кўрди, деб хабар беради DW.
Гельзенкирхен шаҳридаги Sparkasse банкининг филиалида 3200 га яқин сейф бузилган, натижада 2500 дан ортиқ одам зарар кўрди. Аниқ суммани айтишнинг иложи йўқ, чунки банк одатда сейфларнинг аниқ таркибини билмайди, улар одатда нақд пул, олтин ва заргарлик буюмларини сақлайди.
Бироқ, мутахассислар бу ҳолатни Германия жиноят полицияси тарихидаги энг йирик ўғирликлардан бири сифатида таърифлайдилар.
Ўғирлик 29 декабрь, душанба куни кечқурун, ёнғин сигнализацияси ишга тушгандан сўнг, ўт ўчирувчилар ва полиция банк биносини тинтув қилганида аниқланган.
Тергов маълумотларига кўра, жиноятчилар автотураргоҳ ва бир нечта хоналар орқали кириб, сейф хонасининг деворини бузиб ўтган. Улар бунинг учун кучли махсус бурғулашдан фойдаланганлар.
Гувоҳларнинг сўзларига кўра, жиноят содир бўлган пайтда бир нечта эркак автотураргоҳ зинапоясида катта сумкалар билан турган. Видеоларда Ганновердан ўғирланган давлат рақами туширилган қора машина кўрсатилган.
Гельзенкирхендаги банк биноси ташқарисида хавотирли мижозларнинг кўплигига қарамай, Sparkasse сайтида филиалга ташриф буюрмасликни маслаҳат берган.
“Ҳозирда биз суғурта компанияси билан мижозларга энг қулай тарзда компенсация тўлаш йўлини топиш устида ишламоқдамиз”, - дея хабар қилди банк.