Германияда энг қиммат автобан очилди: бир метр йўл 225 минг еврога тушди
ASTANA. Kazinform – Берлинда Германия тарихидаги энг қиммат автобан участкаси – А100 йўлининг янги қисми очилди. Бу йўлнинг ҳар бир метри бюджетга 225 минг еврога тушган, деб хабар берди DW.
Йўлнинг узунлиги 3,2 километрни ташкил қилади, қурилиш ишлари эса 12 йил давом этган. Олти қаторли магистраль ер остида 7 метр чуқурликда барпо этилган. Лойиҳа ишлаб чиқиш жараёнида ҳатто кўршапалаклар ҳаётига келиши мумкин бўлган хавф ҳам ҳисобга олинган.
Янги автобан участкаси Берлинга яқин шаҳарлардан ишга қатнайдиган одамлар учун йўлни енгиллаштириши ва шаҳарнинг айрим турар-жой ҳудудларидаги юкламани камайтириши кутилмоқда.
Шу билан бирга, лойиҳа танқидга ҳам учраяпти. Танқидчиларнинг айтишича, бу йўл аксинча, автомашиналар сонини ошириб, шаҳарнинг экологик ҳолатини ёмонлаштириши мумкин. Шунингдек, Берлинда мавжуд йўллар ва кўприкларни таъмирлашга, темирйўл инфратузилмасини яхшилашга маблағ етишмаётган бир пайтда, бундай қиммат автобан қуриш мантиқсиз ҳисобланади.
Қарши томон эса Берлин транспорт сиёсатида орқада қолиб кетганини таъкидлайди: масалан, Копенгаген, Вена ва Барселона каби шаҳарларда пиёдалар учун мўлжалланган кўчалар ва велосипед йўллари кўпайиб бораётган бир пайтда, Берлин 30 км/соат тезлик чекловидан воз кечиб, велосипед ижара тизимига субсидия берилишини тўхтатган.