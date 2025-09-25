Германияда дунёдаги энг баланд шамол турбинаси қурилмоқда
ASTANA. Kazinform – Германиянинг Бранденбург шаҳридаги Шипкау муниципалитетида баландлиги 365 метр бўлган янги авлод шамол турбинаси қурилмоқда, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Унинг баландлиги Берлиндаги телеминора баландлигига яқин бўлади ва шамол энергетикасининг самарадорлигида инқилоб қилиши мумкин.
Гигант шамол турбинасини қураётган Gicon муҳандислик компанияси маълумотларига кўра, бу янги модель денгиздаги турбиналар билан бир хил самарадорликка эга, бироқ техник хизмат кўрсатиш ва фойдаланиш харажатлари анча паст.
Дунёдаги энг йирик шамол турбинаси қурилишини 2026 йил ёзда якунлаш режалаштирилган. Унинг қанотлари ўлчами гантелнинг ўлчамида, оғирлиги эса икки килограммга тенг бўлади. Қурилиш майдончасида 150 метр баландликка кўтарилган улкан кран турибди. Бу баландлик тахминан анъанавий шамол турбиналарининг баландлигига тўғри келади.
“365 метр баландликда шамол анча барқарор, шунинг учун биз анъанавий турбиналар билан солиштирганда икки баробар кўп электр энергияси ишлаб чиқарамиз”, — дейди Gicon бошқарувчи директори Йохен Гроссманн.
Унинг айтишича, бу технологик ютуқ шамол энергиясини тубдан қайта кўриб чиқиш имконини беради. Агар модель муваффақиятли бўлса, компания Германия бўйлаб 1000 тагача шундай объектлар қуришни режалаштирмоқда.
Келажакда турли ўлчамдаги турбиналар шамол энергиясидан турли баландликларда фойдаланиш имкониятига эга бўлади.
“Бу Германияда электр энергияси ишлаб чиқариш учун анча кам ер керак бўлади, деган маънони англатади”, — дейди бошқарувчи директор.
Унинг сўзларига кўра, бу айни ҳудудда бир неча баробар кўп электр энергияси ишлаб чиқаришга йўл очади.