16:12, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
Германия шимолида парранда гриппи авж олди
Энди бу фермалардаги 150 минг товуқ йўқ қилиниши керак, дея хабар берди Tagesschau Германия қишлоқ хўжалиги вазирлиги вакилига таяниб.
Йил бошидан буён вилоятда паррандалар орасида парранда гриппининг бешта ҳолати қайд этилган бўлиб, йил бошидан буён бундай ҳолатларнинг умумий сони 9 тага етди. H5N1 вируси ёввойи қушларда, айниқса турналарда ҳам аниқланган.
Маҳаллий Қишлоқ хўжалиги вазирлиги паррандачиларни айниқса ҳушёр бўлишга чақирди. Хусусан, агар товуқлар тез-тез ўлишни бошласа, озроқ озуқа ва сув ичса ёки тухум туғиши ёмонлашган бўлса, дарҳол ветеринария хизматига мурожаат қилиш тавсия этилади.
Эслатиб ўтамиз, Бразилия парранда гриппи туфайли Европа Иттифоқига гўшт экспорт қила олмайди.