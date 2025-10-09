OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:23, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Германия Хитойнинг Temu онлайн платформасига қарши иш очди

    ASTANA. Kazinform – Германия Федерал Монополияга қарши идораси Хитой компанияси “Германия бозоридаги сотувчиларга асоссиз нарх бўйича талаблар қўйиши мумкин” деб гумон қилмоқда. Мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда, дея хабар беради Kazinform DWга таяниб.

    В Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu
    Фото: Freepik

    Хитойда жойлашган Temu онлайн платформаси ўзининг жуда арзон нархлардаги таклифлари билан харидорларни ўзига жалб қилмоқда ва Европа Иттифоқига аъзо давлатлар орасида кенг тарқалган. Европада хизматдан ҳар ой 100 миллиондан ортиқ фойдаланувчи фойдаланади.

    Онлайн платформа тахминан бир йил олдин немис сотувчилари учун мавжуд бўлган.

    Temu устидан Брюсселда Европа Иттифоқининг истеъмолчи қонунлари ва онлайн платформалардаги қоидаларини бузиш эҳтимоли бўйича тергов олиб бориляпти.

    Аввалроқ Европа Иттифоқи Temuни Рақамли хизматлар қонунини бузганликда айблаган эди.

    Теглар:
    Савдо Германия Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!