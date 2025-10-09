18:23, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Германия Хитойнинг Temu онлайн платформасига қарши иш очди
Хитойда жойлашган Temu онлайн платформаси ўзининг жуда арзон нархлардаги таклифлари билан харидорларни ўзига жалб қилмоқда ва Европа Иттифоқига аъзо давлатлар орасида кенг тарқалган. Европада хизматдан ҳар ой 100 миллиондан ортиқ фойдаланувчи фойдаланади.
Онлайн платформа тахминан бир йил олдин немис сотувчилари учун мавжуд бўлган.
Temu устидан Брюсселда Европа Иттифоқининг истеъмолчи қонунлари ва онлайн платформалардаги қоидаларини бузиш эҳтимоли бўйича тергов олиб бориляпти.
Аввалроқ Европа Иттифоқи Temuни Рақамли хизматлар қонунини бузганликда айблаган эди.