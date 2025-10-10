Германия автомобиль саноати инқирозга учради
ASTANA. Kazinform — Volkswagen ва Mercedes компаниялари молиявий қийинчиликлар билан курашмоқда. Бу ҳақда DW хабар беради.
Истеъмолчи талабининг пастлиги туфайли электр транспорт воситаларига киритилган сармоялар ўзини оқламаяпти. Натижада йирик автомобиль ишлаб чиқарувчилар ўн минглаб ишчиларини ишдан бўшатяпти.
Германия саноати ҳам аккумулятор ишлаб чиқариш технологиясида сезиларли ютуқларга эришган Хитой билан рақобатлашяпти.
“Немис ишлаб чиқарувчилари учун электр автомобилларини ишлаб чиқариш харажатлари долзарб масала ҳисобланади. Шунинг учун биз ишлаб чиқаришни вақтинча тўхтатмоқчимиз. Хитой аккумулятор технологияси ишлаб чиқаришда анча олдинда. Яқин 3-4 йил ичида ҳеч бир немис автомобиль ишлаб чиқарувчиси у билан рақобатлаша олмайди”, — дейди автомобилсозлик соҳасидаги мутахассис Даниэл Кирхерт.
Аввалроқ Volkswagen Хитойдаги заводини ёпаётгани ҳақида хабар берган эдик.