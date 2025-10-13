Ғазога гуманитар ёрдам ортилган юк машиналари етиб кела бошлади
ASTANA. Kazinform - Ғазо секторида Исроил ва ҲАМАС ўртасида ўт очишни тўхтатиш тўғрисидаги келишув кучга кирганидан сўнг, гуманитар ёрдам олиб кетаётган юк машиналари эксклавга етиб келмоқда, дея хабар беради Kazinform Anadolu Ajansıга таяниб.
Хабар қилинишича, фуралар Ғазога секторнинг жанубида жойлашган, Исроил томонидан назорат қилинадиган «Карм-Абу-Салим» назорат-ўтказиш пункти орқали кириб келяпти.
Ғазо секторидаги ўт очишни тўхтатиш келишуви томонларнинг Мисрдаги музокаралар чоғида эришган келишувларига кўра, 10 октябрда кучга кирди.
Исроил армияси ўз бўлинмаларини “сариқ чизиқ” деб аталмиш ҳудудга қисман олиб чиқиш якунланганини эълон қилди.
Ғазо секторига ҳар куни гуманитар ёрдам олиб кетаётган 600 та юк машинаси кириб келиши кутиляпти.
Аввалроқ Исроил ва ҲАМАС 13 октябрь куни эрталаб гаровга олиш жараёнини бошлашга келишиб олгани хабар қилинганди.