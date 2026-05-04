Ғазо секторининг соғлиқни сақлаш тизими қулаш арафасида
ASTANA. Kazinform — Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, тиббий текширувлар учун лаборатория материалларининг 86 фоизи тўлиқ тугаган. Бу ҳақда Анадолу агентлиги хабар берди.
Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги баёнотига кўра, Ғазо секторидаги соғлиқни сақлаш тизими ҳозирда фавқулодда шароитларда ишламоқда.
Агентлик маълумотларига кўра, тиббий текширувлар, диагностика ва қон қуйиш учун зарур бўлган лаборатория материаллари ва компонентларининг 86 фоизи тўлиқ тугаб қолган.
Вазирлик халқаро ташкилотларни қон таъминоти ва лаборатория ускуналарини зудлик билан етказиб беришга чақирди.
2026 йил апрель ҳолатига кўра, зарур дори-дармонларнинг етишмаслиги 50 фоизга етди.
Таъкидланишича, бу вазият Ғазо секторидаги соғлиқни сақлаш тизимининг бутунлай қулашига олиб келиши мумкин.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус ҳам вазият жуда жиддийлигича қолмоқда, деб таъкидлади.
У Ғазодаги соғлиқни сақлаш эҳтиёжлари "жуда катта" эканлигини таъкидлади.
Тедрос шунингдек, зарур дори-дармонларни етказиб бериш учун шошилинч ва тўсиқсиз гуманитар ёрдамга киришни талаб қилди.
Аввалроқ, ЖССТ ходимининг ўлими туфайли Ғазо секторидан беморларни тиббий эвакуация қилиш вақтинча тўхтатилган эди.