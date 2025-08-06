Ғазо секторида гуманитар юк машинаси ағдарилиб, 20 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Ғазо ҳукумати Исроилни қасддан тартибсизлик яратишда ва секторни жиноий блокадага айлантирганликда айблади.
Ғазо секторида озиқ-овқат юкларини олиб кетаётган гуманитар юк машинаси ағдарилиб кетиши оқибатида 20 нафар фаластинлик ҳалок бўлди. Ҳодиса давом этаётган гуманитар блокада вақтида юз берган.
Ғазо ҳукумати матбуот бўлими томонидан берилган баёнотда, Исроил армиясининг минтақадаги гуманитар инқирозни янада кучайтирган ҳолда гуманитар ёрдам етказилишини чеклашда давом этгани қайд этилди. Хусусан, Исроил очарчиликдан жабр кўрган ҳудудларга бир неча юк машиналари жўнатиб, уларнинг ҳаётини хавф остига қўяётгани хабар қилинганди.
"Исроил қасддан тартибсизликлар натижасида Дайр ал-Балаҳ ҳудудидаги гуманитар юк машинаси аввал бомбаланган, ўтиб бўлмайдиган йўлга йўналтирилди. Автомашина озиқ-овқат олмоқчи бўлган фаластинликлар устига ағдарилиб кетди, натижада 20 киши ҳалок бўлди, ўнлаб одамлар яраланди”, — дейилади баёнотда.
Ғазо сектори расмийлари Исроилни қасддан 2,4 миллион одам ҳаётини хавф остига қўйган очарчилик уюштирганликда айбламоқда. Ғазо маъмурияти, шунингдек, Исроил озиқ-овқат, дори-дармон ва асосий эҳтиёжлар етказиб берилишига тўсқинлик қилаётганини айтади.
Баёнотда халқаро ҳамжамият инсонпарварлик фалокатини кузатар экан, сукут сақлагани, шафқатсиз ҳаракатлар ҳаддан ташқари кўп экани алоҳида таъкидланади.
Ғазо ҳукумати Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва халқаро инсон ҳуқуқлари ташкилотларини Исроилнинг ҳаракатларини тўхтатиш, гуманитар ёрдамнинг тўсиқсиз етказилишини таъминлаш ва чегара очиқ қолишини таъминлаш учун зудлик билан чоралар кўришга чақирди.
“Бепарволик, жимлик ёки вазиятга эътибор бермаслик Исроил томонидан Ғазо секторида содир этилган жиноятларда бевосита ёки билвосита иштирок этиш билан баробар”, – дейди маҳаллий ҳокимият.