Ғайриоддий исм, ўзгача тақдир: Қарағандилик Қозоғистон исмли йигит
QARAǴANDY. Kazinform – Унинг исмини унутиб бўлмайди, тақдири эса ватанга бўлган муҳаббатнинг ифодасидир. Қозоғистонда қарағандилик йигит ўзининг ғайриоддий исми унинг характери ва ҳаёт йўлининг бир қисмига айлангани ҳақида гапириб беради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қарағандалик 30 ёшли Қозоғистон Жарқиннинг айтишича, у бутун умри давомида ўз исмига ўхшаш исмли ҳеч кимни учратмаган. Республика куни олдидан у ўз мамлакати шарафига берилган исми унинг дунёқараши ва касб танлашига қандай таъсир қилгани ҳақида гапириб берди.
Қозоғистон 1995 йилда туғилган. Унга бу ғайриоддий исмини 90 ёшли бувиси берган — ўз юртига чин дилдан садоқатли инсон.
"Бу исм менинг ҳаётим ва тамойилларимда ўз изини қолдирди. Қозоғистон бўлиш катта масъулиятдир. Ишончим комилки, касб танлашим тасодифий эмас эди", - дейди у.
Бугунги кунда у терговчи бўлиб ишлайди ва жамият ва мамлакат манфаатлари учун ишлаётганини фахр билан таъкидлайди.
Хизматидан ташқари, Қозоғистон спорт билан ҳам фаол шуғулланади. У қозоқ кураши бўйича спорт усталигига номзод ва миллий ва минтақавий мусобақаларнинг бир неча бор ғолиби.
"Менинг исмим турнирларда доим қизиқиш уйғотади. Улар "Жарқин Қозоғистон" деб эълон қилишганда, томошабинлар кимлигини кўриш учун атрофга қарайдилар. Одамлар ҳайрон бўладилар ва эслаб қоладилар", - деб жилмайди у.
У болалигида, айниқса таниш-билиш ва синфдошлари орасида ўзининг ғайриоддий исми туфайли баъзан ноқулайлик ҳис қилганини тан олади. Бироқ йиллар давомида унинг фикри ўзгарди.
"Энди мен нафақат уялмайман, балки исмим билан фахрланаман. Бу шунчаки паспортимдаги сўз эмас - бу менинг шахсиятимнинг бир қисми", - дейди Қозоғистон Жарқин.
Вилоят ҳокимиятининг маълумотларига кўра, ҳозирда Қарағанди вилоятида Қозоғистон исмли етти киши яшайди.
Аввал хабар қилинганидек, сўнгги ўн саккиз ой ичида Қозоғистон исмини олган фуқаролар сони тўрттага кўпайган. Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, 2025 йил 20 октябрь ҳолатига кўра, мамлакатда шу номдаги 28 киши яшайди.