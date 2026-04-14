Gallup сўровномаси: AI самарадорликни оширади, аммо хавотирга сабаб бўлади
ASTANА. Кazinform — Gallup сўровномасига кўра, баъзи ходимлар сунъий интеллектдан фаол фойдаланмоқдалар, бу уларнинг самарадорлигини оширади. Бошқалар эса шубҳа билан қарашади ва ишини йўқотишдан қўрқсалар-да, ундан фойдаланишдан бош тортишади, деб хабар беради АP.
Gallup маълумотларига кўра, дунёдаги ходимларнинг аксарияти ўз ишларида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни бошладилар. Бироқ, ҳамма ҳам сунъий интеллектдан фойдаланишга бир хил муносабатда эмас.
Тадқиқот шуни кўрсатдики, ҳар 10 та ходимдан 3 таси мунтазам равишда — ҳар куни ёки ҳафтада бир неча марта, бешдан икки нафари эса вақти-вақти билан ундан фойдаланади.
Бундан ташқари, респондентларнинг тахминан 40% ўз ташкилотлари сунъий интеллект воситаларини жорий қилганликларини хабар қилишди. Уларнинг учдан икки қисми бу технологиялар унумдорлик ва самарадорликка ижобий таъсир кўрсатганини айтишди.
Фарқ, айниқса, ходимлар тоифалари ўртасида сезиларли. Менежерлар кўпинча сунъий интеллектнинг афзалликларини кўришади. Менежерларнинг қарийб 70 фоизи самарадорликнинг ошганлиги ҳақида хабар беришса-да, бу кўрсаткич ходимлар орасида ярмидан бироз юқорироқ. Энг юқори натижалар менежмент, технология ва тиббиёт соҳаларида кузатилмоқда, таъсир эса хизмат кўрсатиш соҳасида пастроқ.
Шу билан бирга, ходимларнинг катта қисми онгли равишда сунъий интеллектдан фойдаланишдан бош тортади. Уларнинг деярли ярми буни эски одатларига содиқ қолишни, "эски усулда ишлашни" афзал кўришлари билан изоҳлайди.
Яна 40 фоизи ахлоқий хавотирлар, маълумотлар махфийлиги хавфлари ёки технологиянинг фойдалилигига шубҳа билдиради. Баъзилар сунъий интеллектни синаб кўришган, аммо уни самарали деб топмаган, бошқалари эса етарли кўникмаларга эга эмасликларини айтишади.
Яна бир муҳим омил — бу автоматлаштиришдан қўрқиш. Сўров натижаларига кўра, ходимларнинг 18 фоизи технология, жумладан, сунъий интеллектнинг таъсири туфайли кейинги 5 йил ичида иш жойлари йўқ қилиниши мумкинлигига ишонишади. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан юқори. Сунъий интеллектни жорий этган компанияларда бу хавотир даражаси янада юқори.
Бундан ташқари, Fox News сўровномаси шуни кўрсатдики, респондентларнинг аксарияти сунъий интеллект туфайли иш ўринларини йўқотишни кутишади, гарчи уларнинг катта қисми ҳали қарор қилмаган бўлса ҳам.
Сўровнома 2026 йил февраль ойида 23 000 нафардан ортиқ АҚШ ишчилари орасида ўтказилди.
